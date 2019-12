Ini Alasan Yuni Shara Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi

TRIBUN-MEDAN.com- Penyanyi Yuni Shara mengaku tak ingin buru-buru punya pasangan hanya karena kebutuhan biologis.

Penyanyi spesialis lagu-lagu lawas itu membuat pengakuan di depan Deddy Corbuzier dalam Podcast-nya.

"Aku butuh teman ngobrol. Kalau ditanya pernikahan, 'enggak (mau)', tapi aku pengin punya teman tua," kata Yuni seperti dikutip Kompas.com, Jumat (20/12/2019), dari Podcast Deddy Corbuzier.

"Karena kalau misalkan masalah seks, aku bisa handle sendiri, enggak ngerepotin," ujar Yuni yang sudah menjadi orangtua tunggal selama 11 tahun.

Penyanyi berusia 47 tahun itu kemudian buka-bukaan soal alasannya tak terburu-buru mencari pasangan karena masalah itu semata. "Ada secret, tapi tidak merepotkan. Ngerti enggak sih? Aku bisa atur sendiri, aku bisa simpan sendiri, that's my best friend," ujar Yuni.

Kakak penyanyi Krisdayanti ini menambahkan, tak bisa dipungkiri ia sudah hidup sendiri tanpa pasangan selama belasan tahun.

"Tapi malas bangun relationship karena anak-anakku keberatan misalkan aku punya pacar, repot pokoknya. Akhirnya punya pasangan enggak punya pasangan sebenarnya sama saja," ucapnya.

Yuni tidak ingin orang-orang bertindak seperti menyalahkan, menghakimi orang lain, karena hidup adalah pilihan.

"Jangan malu jadi janda. One day, kita enggak tahu lho, Anda punya pasangan, kalau umurnya panjang, kalau enggak panjang ya janda juga. Itu saja," kata Yuni.(*)

