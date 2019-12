Karyawan PT Alfa Scorpii berdiri di samping All New XSR 155. All New XSR 155 tersedia dalam dua pilihan warna yaitu Matte Silver Premium dan Matte Black Elegance.

Motor Sport All New XSR 155 Telah Hadir di Kota Medan, Ini Harganya

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Dua motor jenis sport keluaran terbaru Yamaha, yakni All New XSR 155 dan WR 155 R, telah hadir di Kota Medan, Jumat (20/12/2019).

General Manager PT Alfa Scorpii Yamaha, Joni Lie, mengatakan kehadiran dua produk ini tak hanya menjadi penggairah di segmen pasar sport nasional, tapi juga menjadi pelengkap atas varian keluarga sport Yamaha.

"Yamaha sudah terbiasa menjadi challenger. Kami adalah challenger untuk menciptakan permintaan baru, challenger untuk menetapkan tren baru dan challenger untuk memberi nilai yang lebih tinggi atau sesuatu yang baru bagi konsumen," ujar Joni.

Dikatakannya, All New XSR 155 sebagai salah satu motor sport heritage dari Yamaha yang mengusung konsep born to be free. All New XSR 155 adalah simbol atas ekspresi tren gaya hidup dan refleksi dari nilai kreativitas tanpa batas.

Dengan perpaduan nilai warisan masa lalu serta sentuhan teknologi masa kini, All New XSR 155 diyakini mampu menyuguhkan sensasi berkendara yang lebih menyenangkan melalui tampilan desain motor berkonsep sport heritage yang tak lekang oleh waktu, fitur berkendara modern, serta performa mesin yang andal dan bertenaga.

"Tampilan klasik modern pada All New XSR 155, diwujudkan melalui beberapa sentuhan di berbagai sektor. Mulai dari tangki drip shaped yang mampu mendukung kenyamanan saat berkendaraan, penggunaan jok single seat dengan desain klasik yang stylish, lalu desain lampu depan dan belakang yang berbentuk bulat dengan teknologi LED modern, hingga keberadaan full LCD digital speedometer bergaya retro yang dilengkapi dengan Multi Information Display (MID)," ujarnya.

Ia menjelaskan pada bagian kaki-kaki, All New XSR 155 sudah mengadopsi suspensi up side down yang tak hanya memberikan kesan gagah pada motor namun turut meningkatkan handling saat berkendara. Terkait ban, model ini menggunakan ban berjenis dual purpose yang dirancang untuk mobiberbaga di berbagai kondisi jalan.

All New XSR 155 ini memiliki mesin fuel injection berkapasitas 155cc, SOHC, empat langkah berpendingin cairan yang telah dilengkapi dengan teknologi VVA sehingga mampu menghasilkan tenaga sebesar 14,2 kw/10.000 rpm dan torsi sebesar 14,7 Mm/8.500 rpm.

"Selain itu, motor ini juga telah memiliki fitur assist dan slipper clutch yang membuat kopling menjadi lebih ringan dan perpindahan gigi lebih halus," tambahnya.

Kata Joni, All New XSR 155 tersedia dalam dua pilihan warna yaitu Matte Silver Premium dan Matte Black Elegance serta dipasarkan seharga Rp 38.390.000 OTR Medan.

