Liga Italia

LIVE LIGA ITALIA MALAM INI: Inter Milan vs Genoa, Ambisi I Nerazzurri Duduki Puncak Klasemen Seri A

LIVE LIGA ITALIA MALAM INI: Inter Milan vs Genoa, Ambisi I Nerazzurri Duduki Puncak Klasemen Seri A

LIVE LIGA ITALIA MALAM INI: Inter Milan vs Genoa, Ambisi I Nerazzurri Duduki Puncak Klasemen Seri A
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LIVE LIGA ITALIA MALAM INI: Inter Milan vs Genoa, Ambisi I Nerazzurri Duduki Puncak Klasemen Seri A 

LIVE LIGA ITALIA MALAM INI: Inter Milan vs Genoa, Ambisi I Nerazzurri Duduki Puncak Klasemen Seri A

T R I B U N-MEDAN.com - LIVE LIGA ITALIA MALAM INI: Inter Milan vs Genoa, Ambisi I Nerazzurri Duduki Puncak Klasemen Seri A.

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LIVE LIGA ITALIA MALAM INI: Inter Milan vs Genoa, Ambisi I Nerazzurri Duduki Puncak Klasemen Seri A
LIVE LIGA ITALIA MALAM INI: Inter Milan vs Genoa, Ambisi I Nerazzurri Duduki Puncak Klasemen Seri A (kolase/tribunmanado/istimewa)

Inter Milan berpeluang kembali ke puncak klasemen Serie A Liga Italia jika meraih hasil maksimal menghadapi Genoa akhir pekan nanti.

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Jadwal Liga Italia pekan ke-17 telah dibuka dengan laga Sampdoria vs Juventus.

Dalam laga yang dihelat di Stadion Lugi Ferraris, Rabu (18/12/2019) atau Kamis dini hari tersebut dimenangi oleh Juventus dengan skor 2-1.

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Dengan tambahan tiga poin ini, Juventus untuk sementara naik ke puncak klasemen Liga Italia, menggeser Inter Milan.

Si Nyonya Besar mengoleksi 42 poin dari 17 laga, unggul tiga poin dari Inter Milan.

Namun, Juventus berpotensi kembali tergusur jika Inter Milan meraih hasil maksimal akhir pekan nanti.

I Nerazzurri - julukan Inter Milan - akan menjamu Genoa di Stadion Giuseppe Mezza, Minggu (22/12/2019) dini hari WIB.

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Liga Italia
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Editor: Salomo Tarigan
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