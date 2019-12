Para Pemburu Diskon Mulai Serbu Mall Jelang Promo Akhir Tahun

TRIBUN-MEDAN.com, Medan - Penghujung akhir tahun menjadi surga para pemburu diskon dalam merayakan End Year Sale.

Hal ini dikarenakan hampir seluruh toko dari berbagai merk terkenal melakukan perang diskon dengan memberikan harga miring.

Buy 1 Get 1, Discount up to 70%, Cashback up to 50% menjadi andalan masing-masing brand untuk menarik perhatian para pengunjung.

Fenomena berburu promo akhir tahun dialamai oleh seorang pengunjung Mall, Tria Amalia (24). Ia turut berpartisipasi dalam perburuan promo setiap akhir tahun.

Ia mengaku rajin melihat sosial media promosi untuk melihat produk yang sedang diskon seperti make up dan pakaian. Ia juga menceritakan pengalaman seru ketika berburu diskon.

"Jadi itu ada diskon up 50% brandnya cukup ternama (pakaian). Jadi saya udah pilih di tumpukan baju gitu. Tidak di gantung. Jadi disitu berebut pilih baju nya dan itu padat untuk kejar-kejaran diskon. Dan saat itu ada yg saya suka, tapi tinggal 1 cuma tiba-tiba diambil yg lain. Tidak sampai 5 menit udah diambil yg lain," ujar Tria, Sabtu (21/12/2019).

Tria juga menambahkan bahwa berburu diskon ini turut membuatnya harus menambah biaya untuk membeli produk.

"Saya budgetkan 300 ribu untuk berburu promo setiap 2 bulan sekali. Namun terkadang saya sering tambah budget lagi dikarenakan diskon yang lain," tambahnya.

Perburuan diskon di akhir tahun seakan sudah menjadi tren di masyarakat khususnya kaum muda untuk berbondong-bondong meramaikan brand yang memberikan diskon paling tinggi.

Satu diantaranya adalah Nur Qamarin (23) mengaku selalu tertarik untuk update diskon pakaian jelang lebaran dan tahun baru tiba.

"Yang buat tertarik karena setiap mau lebaran dan akhir tahun itu saya selalu beli baju. Hari-hari lain sih enggak, pakai yang lama aja. Karena seru aja gitu, mau lebaran dan tahun baru. Jadi, bisa dapatkan model pakaian sesuai kesukaan kita dengan harga pada saat diskon," ujarnya.

Nur Qamarin juga mengakui bahwa ia mengutamakan diskon daripada kualitas dari suatu produk.

"Saya lebihnya mengedepankan diskon biar dapat baju yg banyak dan sesuai pakaian yang saya suka. Jika saya dapat barang yang berkualitas, tapi enggak sesuai dengan model yang diinginkan. Sama saja, tidak akan saya pakai," tuturnya.

Promo akhir tahun banyak diterapkan oleh beberapa brand untuk meningkatkan pengunjung. Hal ini diakui oleh Wandi Prawijaya, seorang pegawai sebuah Brand Pakaian ternama. Brand Pakaian tempat ia bekerja menerapkan promo tertinggi di sebuah mall hingga mencapai lebih dari 70 persen. Promo yang dimulai sejak awal desember ini banyak menarik minat konsumen.

"Banyak produk yang dicari oleh konsumen asal memiliki diskon. Harga yang diskon dimulai dari Rp 25 ribu yang selama promo akhir tahun ini memiliki kenaikan pengunjung hingga 50 persen dari biasanya," ujar Wandi.