Tarik Pengunjung, Tenant Delipark Mall Berikan Diskon Hingga 70 Persen di Akhir Tahun

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Memeriahkan akhir tahun 2019, berbagai pusat perbelanjaan mengadakan diskon besar-besaran.

Marcomm Manager Delipark Mall, Gledy Simanjuntak mengatakan pihaknya mengelar Midnight Shopping Flash dengan diskon hingga 70 persen pada tanggal 21 dan 28 Desember 2019 mulai pukul 20.00-24.00 WIB.

"Midnight Shopping Flash ini ada di tanggal 21 dan 28 Desember, bedanya adalah kalau mall yang lain sudah mengadakan Mid Night Sale sedangkan kita baru membuatnya diatas tanggal 20. Kita ingin melihat animo masyarakat juga dan dengan Delipark yang baru buka ini kami yakin pengunjung juga masih interest dan justru trafik sangat bagus tinggi dan kita juga pada saat akhir tahun ini banyak sale tenant-tenant kita," ujar Gledy, Sabtu (21/12/2019).

Adapun beberapa tenant dengan diskon hingga 70 persen yakni The Executive, Sogo, Staccato, Colorbox, Et Cetera, Sports Station, Toys Kingdom dan sebagainya.

"Di Midnight Shopping Flash, kita akan memberikan hadiah menarik buat para pengunjung yang sudah belanja. Kita menyediakan hadiah untuk malam ini yaitu Samsung Galaksi Note 10, LED Smart TV 43 inch dan juga Kamera Fujifilm XA3," ungkap Gledy.

Hadiah ini akan diberikan bagi pengunjung yang sudah melakukan transaksi belanja minimal Rp 500 ribu untuk yang non food and beverage dan Rp 250 ribu untuk yang food and beverage. Kemudian struk belanja tersebut dapat ditukar dengan kupon dan selanjutnya kupon itu akan diundi secara acak.

"Semakin banyak belanja pastinya semakin banyak kupon yang tercatat dan kesempatan untuk menang semakin tinggi," ucapnya.

Hal menarik lainnya, kata Gledy, Delipark Mall juga mendatangkan penyanyi Delon. "Kita juga memberikan kemeriahan dengan mendatangkan Delon sebagai bintang tamu kita malam ini pukul 19.30 WIB. Belanja, nonton artis, siapa tahu pulang dapat hadiah," ungkapnya.

Ia menjelaskan promo diberikan pada akhir tahun sebab barang-barang retail pasti akan banyak yang dibeli, setiap orang ingin beli baju baru, ingin memberikan hadiah Natal untuk orang yang dicintai, minimal untuk diri sendiri.

"Harapan kedepan mall ini tetap ramai, orang orang yang datang pada belanja dan bisa menikmati kemeriahan yang ada disini. Kita pengennya orang ke sini bisa belanja karena dengan mereka berbelanja maka roda perekonomian bisa berputar," katanya.