Jelang Pergantian Tahun Okupansi Hotel di Medan Diperkirakan Alami Peningkatan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Menjelang pergantian tahun okupansi hotel di Medan diperkirakan akan meningkat.

Hal tersebut diukur dari peningkatan okupansi yang mulai terjadi. Meski demikian, hotel-hotel diharapkan membuat paket-paket promo khusus untuk mewujudkan hal tersebut.

Public Relation Executive Cambridge Hotel Medan, Tinera Siburian mengatakan saat Tahun Baru pasti akan ada peningkatan okupansi hotel tepatnya tanggal 31 Desember mendatang.

"Untuk tahun lalu, okupansi Cambridge Hotel Medan mencapai 93 persen. Tahun ini harapannya bisa mencapai 100 persen," ucap Tinera, Minggu (22/12/2019).

Diakuinya, dari Bulan November akhir lalu, sudah mulai banyak yang melakukan pemesanan untuk Tahun Baru, dan saat ini sudah mencapai 50 persen.

Tamu yang datang tak hanya dari Kota Medan tapi juga didominasi dari luar kota antara lain Jakarta dan Aceh.

"Tamu yang menginap di hotel ini juga datang dari negara tetangga, Malaysia dan Singapore," tambahnya.

Ia menjelaskan guna menarik konsumen, pihaknya menyediakan dua paket promo yakni New Year Package harganya Rp 2 juta net per malam.

Keuntungannya, dari paket tersebut sudah termasuk sarapan dua orang, tiket masuk ke acara countdown party di the view music lounge and bar untuk dua orang tiket dan nonton di XXI Cambridge City Square.



Kemudian ada paket, New Year Extravaganza dengan harga Rp 2,6 juta net per malam. Keuntungannya, paket ini sudah termasuk sarapan dua orang, tiket masuk ke acara countdown party di the view music lounge and bar untuk dua org, tiket nonton di XXI Cambridge City Square untuk dua org, makan malam di the cafe untuk dua orang.

"Semoga tahun ini okupansi bisa 100 persen, tamu-tamu juga puas, karena di tahun ini kita ada tambah benefit tiket nonton XXI di Cambridge City Square, supaya lebih memanjakan tamu," ucap Tinera.