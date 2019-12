Permintaan Daging Sapi Meningkat di Pasar Medan, Harga Masih Stabil Rp110 ribu

TRIBUN-MEDAN.com-Natal sudah di depan mata, setelah Natal hingga tahun baru nanti, tren belanja masyarakat diperkirakan akan terus mengalami peningkatan.

Pantauan Tribun Medan di Pusat Pasar Medan, Senin (23/12/2019) pedagang daging mengatakan sudah ada peningkatan pembelian daging meski belum signifikan.

"Jelang Natal ini sudah ada peningkatan pembelian sekitar 10 persen. Biasanya kalau Natal belum terlalu banyak peminat, tapi memasuki Tahun Baru penjualan meningkat signifikan bisa mencapai 50 persen," ujar salah seorang pedagang daging, Erwin.

Ia mengatakan harga daging hingga saat ini masih stabil yaitu Rp110 ribu per kilogram. Untuk tulang iga dijual mulai harga Rp40 ribu hingga Rp75 ribu. Sedangkan bagian paru Rp50 ribu per kilogram, usus Rp40 ribu per kilogram, dan babat Rp50 ribu per kilogram. Sedangkan untuk daging cincang dijual Rp30 ribu sampai Rp50 ribu.

Sementara itu daging ayam potong saat ini dijual Rp35 ribu per kilogram. Harga ini lebih tinggi dibandingkan minggu lalu masih dikisaran Rp33 ribu per kilogram. Seorang pedagang daging ayam, Regar mengatakan permintaan daging ayam jelang Natal dan Tahun Baru belum ada peningkatan signifikan.

"Biasanya memang kalau Natal dan Tahun Baru, masyarakat yang merayakannya cenderung memilih ayam kampung dibandingkan daging ayam potong. Sekarang kami jual Rp35 ribu per kilogram. Sehari-hari penjualan normalnya 300 sampai 400 kilogram," ungkapnya.

Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin mengatas tren peningkatan belanja di Desember ini sudah terlihat mengalami peningkatan yang mengakibatkan sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat merangkak naik.

"Katakanlah daging ayam, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, bawang putih, mengalami kenaikan harganya jika dibandingkan dengan harga di akhir bulan November kemarin. Sejumlah harga yang naik tersebut pada dasarnya masih dalam rentang harga yang wajar, dan harganya juga masih dalam batas kenaikan yang ideal. Artinya tidak dalam realisasi harga yang sangat mahal," katanya.

Harga yang terbentuk di pasar tersebut sebenarnya masih mencerminkan kinerja harga yang stabil. Harga kebutuhan pangan masih dalam rentang Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram. Menurutnya hal ini masih sangat ideal.

"Terkait dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok tersebut, masyarakat diharapkan tetap bisa bijak berbelanja. Tidak perlu panik, belilah sesuai dengan kebutuhan atau secukupnya saja. Data pasokan kebutuhan pangan sejauh ini masih tersedia dan posisinya itu surplus," ujarnya.

Selain masyarakat yang dihimbau untuk berbelanja bijak, diharapkan pemerintah di daerah melakukan pemantauan dan akan sangat membantu sekali jika diadakan operasi pasar. Untuk menjaga kestabilan harga.

"Jika melihat tren perkembangan harga di dua pekan pertama Desember memang masih membentuk deflasi. Dan kita tentunya berharap harga kebutuhan masyarakat bisa kembali normal ke harga yang ideal," pungkasnya. (cr18/tribun-medan.com)