Betrand Peto Ungkap Pernah Ditegur Sarwendah, Ungkap Kisah saat Isengi Thalia dan Lakukan Hal Ini

Betrand menjawab, orang tuanya pernah menegur namun tanpa pernah keras. Teguran itu terjadi saat dirinya mengisengi adiknya, Thalia.

TRIBUN-MEDAN.com - Betrand Peto sempat ditanya oleh Penyanyi Erie Suzan apakah pernah dimarahi oleh orang tuanya, Ruben Onsu dan Sarwendah.

Hal itu terjadi setelah Betrand Peto dan Erie Suzan berlatih bernyanyi bersama.

Mulanya, Erie Suzan bertanya soal hubungan Betrand Peto dan kedua orang tuanya.

Betrand mengaku sangat bahagia hidup dengan pasangan selebriti itu.

"Terus by the way aku mau nannya dong, hubungan Betrand ama ayah bunda gimana?," tanya Erie seperti dikutip dari channel YouTube Erie Suzan pada Selasa (23/12/2019).

"Baik," jawab Betrand.

"Happy?," tanya Erie.

"Happy banget," jawab Betrand lagi.

Kemudian, Erie bertanya Betrand pernah dimarahi oleh Ruben dan Sarwendah.