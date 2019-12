Boxing Day Liga Inggris, Chelsea vs Southampton, Man United vs Newcastle United, Jadwal Laga Lainnya

Boxing Day Liga Inggris, Chelsea vs Southampton, Man United vs Newcastle United, Jadwal Laga Lainnya

T R I B U N-MEDAN.com - Boxing Day Liga Inggris, Chelsea vs Southampton, Man United vs Newcastle United, Jadwal Laga Lainnya.

Liga Inggris tengah memasuki jadwal terpadat setiap musimnya dengan bergulirnya partai-partai pada festive season dimulai oleh laga-laga Boxing Day, 26 Desember 2019.

Berikut adalah jadwal Liga Inggris pada hari itu.

Rangkaian pertandingan pekan ke-19 Liga Inggris itu dibuka oleh Tottenham vs Brighton yang akan bermain pada Kamis (26/12/2019) 19.30 WIB.

Pasukan Jose Mourinho perlu kemenangan setelah menderita kekalahan dari Chelsea, Harry Kane cs kini terpaut enam poin dari The Blues yang menghuni posisi terakhir ke Liga Champions.

Kemudian, enam pertandingan Liga Inggris berlangsung pada pukul 22.00 WIB.

Bournemouth vs Arsenal, Aston Villa vs Norwich, Chelsea vs Southampton, Crystal Palace vs West Ham, Everton vs Burnley, dan Sheffield United vs Watford bakal bergulir pada waktu bersamaan.

Dua pertandingan menonjol dari enam partai tersebut.