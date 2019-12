Daftar Ucapan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru Lengkap dengan Gambar, Cocok Diunggah di Medsos

TRIBUN-MEDAN.com - Kumpulan ucapan selamat Hari Natal 2019 dan beberapa gambar cocok untuk update status di Instagram, Facebook dan WhatsApp.

Seluruh umat Kristiani merayakan Hari Raya Natal hari ini, Rabu (25/12/2019).

Berbagi kebahagiaan saat Natal bisa dilakukan dengan banyak cara, satu di antaranya yakni mengirimkan ucapan dan gambar Selamat Hari Natal di media sosial.

Bagi kamu yang kebingungan mencari ucapan atau gambar terkait perayaan Natal, jangan khawatir.

Kumpulan kartu ucapan Natal yang cocok dikirimkan keluarga dan kerabat atau dijadikan status di WhatsApp dan Facebook. (Freepik.com/pikisuperstar)

Tribunnews telah merangkum beberapa ucapan selamat Natal yang dikutip Tribunnews dari christmascardmessages.com.



Berikut Kumpulan Ucapan Selamat Hari Raya Natal:

As Christmas carols fill the air with joy and merriment, as the chime of church bell echoes all around, and prayers reach out to God, I wish you a joyous Christmas and a Happy New Year.

'Ketika lagu-lagu Natal mengisi udara dengan sukacita dan kegembiraan, saat bunyi lonceng gereja bergema di sekitar, dan doa-doa menjangkau Tuhan, saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru yang bahagia.'

I heard the bells on Christmas Day, their old, familiar carols play. And wild and sweet, the words repeat, of peace on earth, good-will to men!