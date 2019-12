Deretan Ucapan Selamat Natal dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya, Cocok Dibagikan Lewat WhatsApp 

TRIBUN-MEDAN.com - Setiap 25 Desember akan menjadi hari yang spesial bagi Umat Nasrani.

Umat Nasrani akan merayakan Hari Natal bersama keluarga dan orang-orang terdekat.

Mereka berkumpul untuk berbagi keceriaan, seperti berbagi hadiah hingga mengucapkan salam kasih sayang.

Namun, ada pula yang tak bisa merayakan Hari Natal bersama keluarga lantaran berbagai faktor.

Sehingga mengirim ucapan Selamat Natal melalui media sosial, terutama Whatsapp merupakan hal yang tepat.

Berikut 12 ucapan Hari Natal berbahasa Inggris beserta artinya yang cocok kamu bagikan lewat Whatsapp dikutip dari Wishespoems.com:

1. May success be with you and everything you do, Merry Christmas and a happy New Year too!

(Semoga kesuksesan bersamamu dan setiap apapun yang kamu lakukan, Selamat Natal dan juga Tahun Baru!-red)

2. This the season! Wishing you a wonderful Christmas filled with memories you’ll always treasure. Merry Xmas wishes to you!

(Ini waktunya, semoga kamu mendapat Natal yang luar biasa dipenuhi dengan kenangan. Selamat Natal doa untukmu!)

3. May your Christmas sparkle and your holiday overflow with gifts and love. Merry Christmas!

(Semoga cahaya Natalmu dan liburanmu dipenuhi dengan hadiah dan cinta. Selamat Natal!-red)