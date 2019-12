Film IP Man 4: Diboikot di Hongkong karena Produser dan Pemain Pro-Beijing

TRIBUN-MEDAN.com-Para pengunjuk rasa di Hong Kong memboikot film Ip Man 4: The Finale yang dibintangi Donnie Yen.

Alasannya karena produser film itu Raymond Wong dan bintang-bintangnya, Donnie Yen serta Danny Chan, dianggap pro-Beijing.

Seri keempat dari franchise Ip Man itu sendiri telah memecahkan rekor box office untuk film Asia di China, Taiwan, dan Singapura.

Namun di Hong Kong, film itu hanya meraup 660.000 dolar AS atau Rp 9,2 miliar sejak dirilis pekan lalu, berada di tempat kedua di belakang Star Wars: The Rise of Skywalker.

Boikot itu diorganisir oleh para pengguna forum LIHKG yang mirip Reddit, salah satu pusat strategi gerakan pro-demokrasi Hong Kong yang dimulai pada Juni lalu.

Para pengunjuk rasa tidak hanya meremehkan film Ip Man 4, mereka juga secara aktif mengecilkan hati orang lain untuk menontonnya dengan merusak alur cerita film tersebut di Twitter, Facebook, dan Instagram lewat “Ip Man Challenge.”

Mereka pun meramaikan tagar #boycottIpMan4.

Para pemboikot itu mengutip kecenderungan politik produser dan aktor Ip Man 4 sebagai dasar atas tindakan mereka.

Misalnya, Wong yang telah membuat sikap pro-China dalam beberapa tahun terakhir, setelah mengorganisir dana untuk organisasi anti-Occupy Central pada 2014.

Ia juga diketahui secara vokal mengkritik kemenangan film terbaik yang dipilih secara demokratis di Hong Kong Film Awards pada 2015, menyebut kemenangan film di ajang itu "kesalahan besar" dan "lelucon".

Sementara Donnie Yen, pernah berbagi panggung dan bernyanyi dengan pemimpin China, Xi Jinping, di sebuah gala untuk memperingati 20 tahun penyerahan Hong Kong pada 2017.

Sedangkan Chan, yang memerankan Bruce Lee dalam film terbarunya, telah terang-terangan mendukung kepolisian Hong Kong.

Ia memposting di media sosial bahwa polisi tidak boleh “bersikap mudah terhadap (pengunjuk rasa)” atau “membiarkan siapa pun dari mereka pergi”.

Produksi film Ip Man 4 juga dipandang melambangkan sifat kolaborasi China yang memenuhi selera penonton China dengan mengorbankan penonton Hong Kong. (Kompas.com)