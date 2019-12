Maret 2020, Idol Kpop Ji Chang Wook Pastikan akan Sambangi Jakarta

TRIBUN-MEDAN.com- Idol Kpop Ji Chang Wook sudah dipastikan menyapa penggemarnya di Jakarta, awal tahun 2020. Kabar baik kali ini datang bagi penggemar drama Korea.

Melalui akun resminya, Mecimapro membagikan kabar gembira bahwa Ji Chang Wook bakal ke Jakarta.

"[ANNOUNCEMENT] 2020 Ji Chang Wook Asia Fan meeting Tour 'Waiting For You' In Jakarta," tulis akun Instagram @mecimapro seperti dikutip Kompas.com, Selasa (24/12/2019).

Melalui unggahan itu juga diketahui bahwa acara fan meeting pertama Ji Chang Wook di Jakarta akan digelar pada 14 Maret 2020 pukul 18.30 di The Kasablanka Hall.

Meski telah dipastikan akan datang ke Jakarta, penggemar masih harus sabar menantikan informasi perihal harga dan pembelian tiketnya.

Pengumuman yang tiba-tiba ini langsung membuat penggemar terkejut dan tak percaya.

"Kagetttt," tulis akun @syfraa_kim. "Si abang yang bawa mecima," tulis @fitrianidevic disertai emoji menangis.

Sebelumnya, agensi sempat mengabarkan kalau acara fan meeting akan berlangsung mulai Januari 2020.

Fan Meeting bintang drama Healer ini bakal digelar di tujuh negara termasuk Korea, Taiwan, Singapura, Thailand, Indonesia, Jepang dan Filipina.

Saat ini, Ji Chang Wook diketahui membintangi drama Melting Me Softly yang sedang tayang di TvN.(*)

