Raffi Ahmad Gombali Nagita Slavina Pakai Bahasa Inggris saat Liburan, Begini Reaksi Ibunda Rafathar

Raffi mencoba berbicara dalam bahasa Inggris kepada Nagita Slavina, hal yang sering dilakukannya selama berlibur di Eropa.

TRIBUN-MEDAN.com - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melanjutkan liburannya di Eropa.

Kali ini, mereka tiba di Milan Italia.

Tiba di Milan, Nagita Slavina langsung memamerkan hotel mewah tempat mereka akan menginap.

Puas room tour, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina beserta kru Rans Entertainment pergi untuk mencari makan malam.

Mereka pun mengantre di sebuah kios roti khas Italia yang terkenal sangat enak dengan harga sekitar dua Euro.

''Panzerotti, jadi roti nanti ada isinya gitu. Ada yang manis, ada yang asin,'' kata Nagita dalam vlog berjudul "Seumur Hidup, Ini Kamar Termegah yang Pernah Raffi-Nagita Nginep", dikutip Kompas.com, Senin (23/12/2019).

Setelah mendapatkan roti yang dibeli Raffi pun berbicara dalam bahasa Inggris, hal yang sering dilakukannya selama berlibur di Eropa ini.

''I wanna try please. Hey, what is that?'' kata Raffi kepada Nagita.

Nagita pun mengeluarkan sebagian roti dari bungkusan dan segera mencicipinya.