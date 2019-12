Jawaban Hotman Paris sesudah Boy William Blak-blakan Tanya Soal Istri yang Tak Pernah Diajak Tampil

Setelah sama-sama menjadi pintar, Hotman Paris mengatakan istrinya kemudian menjadi notaris sedangkan dirinya menjadi seorang pengacara.

TRIBUN-MEDAN.com - Hotman Paris Hutapea angkat bicara saat disinggung mengenai istrinya oleh Boy William.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Hotman Paris saat berada di acara Bareng Boy Trans 7 yang diunggah channel YouTube Trans7 Official pada Rabu (25/12/2019).

Mulanya, Boy William bertanya mengapa Hotman Paris jarang memamerkan istrinya ke depan publik.

"Bang mau nanya nih istri kan kita sering lihat juga kadang-kadang di sosmed, dia orangnya baik kok jarang diajak muncul ke TV nih Bang," tanya Boy William.

Hotman Paris menjawab, dirinya hanya akan memamerkan istrinya di saat yang tepat.

"On the right time, on the right occasion (Di waktu yang tepat ya, di saat yang tepat-red)?" kata Hotman Paris.

Meski demikian, Hotman Paris menegaskan bahwa keluarga tetap nomor satu.

"Family still number one ya? (Keluarga masih nomor satu ya?-red)," ucap dia.