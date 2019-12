“ACTION” yang artinya tindakan, dimana sebuah kata yang dapat mengubah hidup manusia. Mari kita merenung sejenak, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Jika Anda ingin memiliki pasangan sekarang, apakah anda perlu melakukan tindakan? Jika Anda ingin memiliki uang sekarang, apakah Anda perlu melakukan tindakan? Jika Anda ingin menulis buku atau lagu, apakah Anda perlu melakukan tindakan? Jika Anda ingin menjadi atlet yang hebat, apakah Anda perlu melakukan tindakan? Jawabannya “Ya”, kuncinya adalah dengan tindakan; dimana dengan tindakan dapat membuat apa yang kita inginkan terjadi.

Sendainya, jika kita hanya bisa menunggu, menunggu seseorang menelepon, menunggu promosi, menunggu waktu yang tepat untuk menulis buku, menunggu kenaikkan gaji, menunggu menang undian, menunggu berat badan turun dan menunggu keadaan membaik sehingga kita bisa mengambil tindakan tertentu. Menunggu sesuatu terjadi adalah ibarat mimpi yang disengajakan.

Mulailah dengan langkah awal, dengan niat, akan tetapi niat sebesar apapun tidak akan membawa kita ke tujuan manapun jika kita tidak mengeksekusinya dengan tindakan. Kita mungkin berniat mencapai tujuan tertentu dalam hidup ini. Kita mungkin berniat memperbaiki hubungan, mengendalikan kemarahan, mengurangi berat badan. Namun, tanpa tindakan tujuan kita hanyalah sebatas niat yang ibarat mimpi.

Dengan ketika kita melakukan tindakan, maka sesuatu akan terjadi dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Jangan hanya menunggu dan menunggu nasib. Diri Andalah sendiri yang dapat membuat niat, mimpi Anda menjadi kenyataan. Kesuksesan, percintaan, uang dan kebahagiaan tidak akan menghampiri hidup kita jika tanpa dilakukan dengan tindakan dan usaha. Dengan tindakan-lah maka niat akan keinginan akan memberikan hasil dalam kehidupan kita dalam segala hal. So, let’s take an action, guys. Act now.

By: Riny, SE, Ak, M.Si, CA, ACPA

Praktisi & Akademisi.