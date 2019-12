Sheila Marcia Berbunga-Bunga saat Dilamar sang Pacar pada Malam Natal

TRIBUN-MEDAN.com- Baru-baru ini kabar bahagia datang dari Sheila Marcia.

Pasalnya, Sheila Marcia baru saja dilamar oleh sang kekasih yang bernama Dimas Akira.

Dikutip Grid.ID dari akun Instagram @itssheilamj, Selasa (24/12/2019), dalam video tersebut Sheila Marcia terlihat memakai gaun berwarna hitam.

Terlihat pula lilin yang ditata membentuk huruf 'I' dan bantuk hati.

Dimas Akira tampak berlutut dihadapan Sheila Marcia untuk melamar sang pujaan hati.

Tanpa berpikir panjang, Sheila Marcia langsung menerima lamaran dari sang kekasih.

"Yes yes yes!" kata Sheila Marcia dalam video.

Sheila Marcia menyebut hal itu adalah kado natal terindah untuk dirinya.

"Best christmas present. Thank you sayang @dmustakira," tulis Sheila Marcia.

Pada postingan yang lain, terlihat Sheila Marcia memegang sebuah balon bertuliskan 'Will You Marry Me?'.

"24th December 2019," tulis Sheila Marcia.

Diketahui dari akun Instagram @dmustakira, Dimas Akira adalah penyiar, music director, produser, hingga DJ.

Dimas Akira dan Sheila Marcia sama-sama kerap mengunggah potret kebersamaan mereka di akun Instagram masing-masing.(*)

