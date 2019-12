Cara Hidup Lebih Sehat di Tahun 2020 yang Dianjurkan WHO

TRIBUN-MEDAN.com - Tahun baru sudah di depan mata. Biasanya, momen pergantian tahun ini diwarnai dengan berbagai resolusi agar kehidupan di tahun berikutnya semakin lebih baik.

Nah, bagi kalian yang menjadikan kesehatan sebagai daftar resolusi di tahun 2020, berikut tips hidup sehat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang bisa kita praktikan:

1. Konsumsi beragam makanan

Tubuh kita sangat kompleks, dan (kecuali ASI untuk bayi) tidak ada makanan tunggal yang mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan agar tubuh bekerja sebaik mungkin.

Oleh karena itu, pola makan kita harus mengandung beragam makanan segar dan bergizi agar kita tetap sehat dan bugar.

2. Kurangi konsumsi garam

Terlalu banyak garam dapat meningkatkan tekanan darah, yang merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung dan stroke.

WHO merekomendasikan batas konsumsi garam hanya lima gram atau satu sendok teh per hari. Sayangnya, rata-rta manusia mengonsumsi dua kali lipat lebih banyak dari rekomendasi WHO.

Makanan olahan juga seringkali mengandung garam tinggi. Oleh karena itu, kita juga harus membatasi konsumsi makanan olahan.