Akhir Tahun, Harga Bahan Pangan di Sumut Bergerak Fluktuatif

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Harga bahan-bahan pangan bergerak sangat fluktuatif menjelang tutup tahun 2019.

Ketua Pemantau Pangan Sumut, Gunawan Benjamin, mengatakan, sejumlah kebutuhan pokok masyarakat pada dua pekan pertama Desember bergerak stabil dengan kecenderungan turun.

Namun, mendekati dua pekan selanjutnya hingga Natal dan menjelang tahun baru, harga naik drastis.

"Katakanlah bawang merah, yang harganya selama dua pekan pertama dijual Rp28 ribuan per kilogram, meroket di pekan ketiga menjadi Rp32 ribu per kilogram, dan saat ini harganya bertengger di level Rp 38 ribu per kilogramnya," ujar Gunawan, Minggu (29/12/2019).

Namun secara rata-rata harga bawang merah di Desember sejauh ini masih terpantau stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Bahkan sedikit lebih rendah.

"Kalau di November rata-rata harga bawang merah itu Rp30.400 per kilo, sejauh ini di bulan desember sebesar Rp 30.200 per kilo," katanya

Komoditas lain selain bawang merah, bawang putih justru mengalami rata rata penurunan harga yang sangat signifikan. Rata-rata bawang putih dijual di kisaran Rp 30.800 per kg di November, dan di bulan ini harga bawang putih dijual Rp 28 ribuan per kg.

"Ada penurunan harga bawang putih sekitar 2000-an per kilogramnya. Saya menilai, seandainya tidak terjadi musim kemarau berkepanjangan sebelumnya di Jawa, harga bawang merah di bulan Desember ini sangat berpeluang mengalami penurunan yang besarannya tidak jauh berbeda dengan bawang putih," jelasnya.

Dikatakan Gunawan, diantara sejumlah kebutuhan pangan tersebut, harga cabai merah mengalami fluktuasi yang sangat tajam.