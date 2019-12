JW Marriott Medan Usung Tema Glamz Nye Party, Ada Pesta Light Show Rayakan Tahun Baru

Tamu sedang check in di Hotel JW Marriot Medan. Hotel ini menggadakan acara tahun baru dengan mengusung tema Glamz Nye Party yang akan berlangsung pada 31 Desember mendatang.

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Medan selalu menjadi salah satu kota tujuan wisata bagi para wisatawan dari berbagai kota di Indonesia bahkan mancanegara.

Sudah menjadi sesuatu yang pasti jika Anda ingin mendapatkan tempat penginapan yang berkualitas dengan pelayanan yang maksimal.

Kenyamanan selalu menjadi hal yang sangat dibutuhkan bagi setiap tamu yang ingin menginap.

JW Marriott Hotel Medan mengundang tamu merayakan tahun baru dengan serangkaian menu andalan dan promo spesial diakhir tahun.

Marketing Communication Executive JW Marriott Medan, Cecilia Indriyani mengatakan jelang tutup tahun, pihaknya menggadakan berbagai acara dengan mengusung tema Glamz Nye Party yang akan berlangsung pada 31 Desember mendatang.

"Untuk acara tahun baru kita ada acara New Year’s Eve Buffet Dinner di Marriott Café yang dibanderol dengan harga Rp 418 ribu per orang, di sana kita ada live band," ucap Cecilia, Sabtu (28/12/2019).

Ia menjelaskan pihaknya juga menggadakan acara New Year’s Eve Dine and Dance di Prime Steakhouse JW Marriott dengan harga Rp 1,188,000 nett per orang, kegiatan ini diisi live music.

Untuk di Jade Restaurant, hotel ini mengangkat tema Authentic Cantonese New Year’s Eve yang menyajikan enam set menu makan malam yang dibanderol Rp 688 ribu per orang.

"Mulai dari appetizer, main course dan dessert semua lengkap," katanya.

Pada tanggal 31 Desember 2019 ini pihaknya juga menggadakan New Year’s Eve Countdown Party di Prime Bar mulai harga Rp 588 ribu per orang, hotel ini menyediakan live band, FDJ, Light Show, dan JW Dancer.