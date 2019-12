Label Benarkan Isyana Sarasvati Gelar Lamaran Hari Ini

TRIBUN-MEDAN.com- Kabar bahagia sekaligus mengejutkan datang dari penyanyi Isyana Sarasvati.

Pelantun "Tetap Dalam Jiwa" itu dikabarkan menggelar acara lamaran hari ini, Minggu (29/12/2019).

Informasi itu disampaikan oleh akun Instagram resmi marketplace pernikahan The Bride Story, @thebridestory.

"@isyanasarasvati terlihat manis di acara lamarannya hari ini dalam balutan kebaya warna peach hasil karya Winny F Adam!" tulis akun tersebut seperti dikutip Kompas.com, Minggu siang.

Bride Story juga mengunggah foto Isyana dibalut kebaya peach sambil memegang buket bunga.

Ia berpose dengan latar kain putih dengan mata tertutup dan kepala menengadah ke atas.

Dari unggahan Bride Story itu terungkap pula nama calon suami Isyana.

"Selamat kepada Isyana & Rayhan, semoga lancar sampai hari H. Stay tuned with us as we are going to share more beautiful pictures from their engagement!" tulis akun tersebut.

Kabar lamaran Isyana dibenarkan oleh pihak label yang menaungi Isyana, yakni Sony Music Entertainment Indonesia.