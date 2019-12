Liburan ke Bali, Nia Ramadhani Bagikan Momen saat Ajak Putri Sulungnya ke Beach Club

Nia Ramadhani membagikan video ke insta story saat menghabiskan malam di Beach Club Ibiza in Bali yang berlokasi di Badung, Bali.

TRIBUN-MEDAN.com - Keluarga Nia Ramadhani menghabiskan akhir tahun 2019 ini dengan berlibur ke Bali.

Momen keseruan Nia Ramadhani saat liburan ke Bali dibagikan melalui akun Instagram pribadinya.

Pada unggahan terbarunya di Instagram yang dibagikan petang ini, Sabtu (28/12/2019), Nia Ramadhani membagikan fotonya saat bersama sang asisten, Theresa Wienathan.

Dalam foto tersebut Nia Ramadhani dan Theresa Wienathan berpose di antara deretan pohon kelapa yang menjulang tinggi.

Nia Ramadhani liburan ke Bali (Instagram @ramadhaniabakrie)

Melalui caption yang ditulis, istri Ardi Bakrie juga mengungkapkan harapannya untuk tahun baru.

"NEW YEAR : Better goals. Better experience. More happiness. Less pain. Stronger relationships. (Tahun baru: tujuan yang lebih baik, pengalaman yang lebih baik, lebih banyak kebahagiaan, lebih sedikit rasa sakit, hubungan yang lebih kuat) #fingerscrossed Gw mau taro, lebih mandiri, tapi kok kayanya belom siap gw @theresawienathan."

Selain foto tersebut, Nia Ramadhani juga membagikan momen keseruan liburannya ini melalui insta story.

Sahabat Rezky Aditya membagikan video saat dirinya sedang berenang di sebuah kolam renang.

Nia Ramadhani berenang (Instagram @ramadhaniabakrie)

Saat berenang Nia mengenakan swimsuit berwarna hitam.