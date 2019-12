Vicky Prasetyo Singgung Soal Tanggal Cantik di 2020, Apakah Akan Menikah?

TRIBUN-MEDAN.com- Baru-baru ini Vicky Prasetyo kembali membuat geger lantaran masalahnya dengan Angel Lelga.

Kini dikabarkan Vicky Prasetyo masih berkutat dengan ulahnya di masa lalu.

Diketahui sebelumnya, pria yang mengaku pernah menikah sebanyak 25 kali ini menggerebek Angel Lelga.

Tindakan tersebut ia lakukan di tahun 2018 silam lantaran curiga bahwa istri sahnya melakukan kumpul kebo.

Kontroversi tersebut kembali mencuat karena Vicky Prasetyo dinyatakan sebagai tersangka atas ulahnya itu.

Usut punya usut meski sedang cekcok, Vicky Prasetyo dan Angel Lelgaternyata belum resmi berpisah.

Masih sah sebagai suami-istri di mata hukum, Vicky Prasetyo kembali membuat pernyataan mengejutkan.

Ya, diakui Vicky dirinya siap untuk berpetualang mencari cinta sejatinya.

"Gladiator is never die, dia tidak pernah akan berdiam untuk meratapi nasibnya," tukas Vicky Prasetyo dikutip Nakita.id dari unggahan kanal YouTube 'TRANS7 Official' (27/12/2019).