Yuk Buat Best Nine Instagram Jelang Akhir Tahun 2019, Begini Cara Lengkap dan Mudah Membuatnya

TRIBUN-MEDAN.com - Kolase sembilan foto ini biasa dibuat untuk ikut memeriahkan pergantian tahun.

Mengumpulkan foto-foto terbaik dan memiliki like terbanyak sepanjang tahun 2019.

Best Nine merupakan kolase sembilan foto terbaik dari Instagram.

Sembilan foto tersebut akan disusun berurutan sesuai dengan komen dan like terbanyak.

Akhir tahun seperti saat ini, banyak yang mengunggah hasil Best Nine-nya.

Berikut cara membuat Best Nine melalui aplikasi Top Nine, dikutip dari topnine.co:

- Download aplikasi Top Nine di Google Play Store atau bisa juga melalui AppStore.

- Install aplikasi

- Kemudian masukkan ID Instagram atau username

- Klik Continue

- Kemudian masukkan alamat email

- Klik Find My Top Nine