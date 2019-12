Ahmad Dhani Bebas, Maia Estianty Titip Salam

TRIBUN-MEDAN.com- Musisi Maia Estianty dan suaminya, Irwan Mussry menitipkan salam untuk mantan suami Maia, Ahmad Dhani, yang bebas dari LP Cipinang pada hari ini, Senin (30/12/2019).

Dhani menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman sekitar 11 bulan terkait kasus ujaran kebencian.

Melalui fitur Insta Story-nya, Minggu (29/12/2019) malam, Maia mengunggah sebuah video yang menampilkan putranya, Al Ghazali dan Dul Jaelani, sedang berada di dalam mobil.

"Yeay, yang mau jemput ayah ya?" tanya Maia.

"Iya besok," jawab Al.

"Iya," timpal Dul.

"Salam dari daddy sama bunda ya," kata Maia.

Dul dan Al pun mengangguk sambil tersenyum mengiyakan permintaan Maia. Sebelumnya, Maia juga mengunggah kebersamaannya dengan sang suami, Irwan Mussry serta Al, El dan Dul dalam makan malam keluarga.

Maia juga sekaligus pamit ke anak-anaknya untuk pergi ke Jepang. "Dah... besok bunda ke Jepang ya..love you," ujar Maia. "Love you more," sambung Al.

