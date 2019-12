Anang Hermansyah Kalah, Atta Halilntar Lebih Tahu Banyak Tentang Aurel

TRIBUN-MEDAN.com- Anang Hermansyah harus menerima kenyataan bahwa ternyata Atta Halilintar tahu lebih banyak soal Aurel dibanding dirinya.

Meski terlihat selalu kompak, rupanya ada banyak hal sepele yang tidak diketahui Anang tentang putrinya itu.

Lucunya, hal-hal sepele yang terlewatkan oleh Anang itu justru diketahui oleh Atta Halilintar, YouTuber yang sedang digosipkan dekat dengan Aurel.

"Kalau Atta tahu lebih banyak, gawat nih," ujar Anang dalam video YouTube Aurelie Hermansyah berjudul "WHO KNOWS ME BETTER??? PIPI VS BOYF..." seperti dikutip Kompas.com, Senin (30/12/2019).

Kekhawatiran Anang semakin menjadi nyata, saat satu per satu pertanyaan yang diucapkan Aurel malah mendapat jawaban salah dari Anang.

Misalnya, saat Anang tidak tahu dan bahkan salah menyebut tanggal lahir Aurel, hingga pertanyaan soal sekolah terakhir Aurel yang juga dijawab salah oleh Anang.

"Berapa tanggal lahir aku, sampai Pipi enggak tahu sih parah," ucap Aurel. Wajah Anang menyiratkan bahwa ia lupa tanggal lahir anak sulungnya tersebut.

"Mampus, ya sabar, udah," kata Aurel.

Sampai pada pertanyaan yang membuat Anang merasa percaya diri sekalipun ternyata salah, yaitu saat Aurel bertanya saat ini dia sedang dekat dengan siapa.

Tawa Ashanty di balik layar pecah saat mengetahui ternyata Anang tak tahu banyak tentang Aurel.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Kocak! Soal Aurel, Anang Hermansyah Kalah Lawan Atta Halilintar