Liburan ke Italia, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad Alami Pengalaman Tak Mengenakkan, Hampir Kecopetan

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina hampir kecopetan saat liburan di Italia. Tiba-tiba ada wanita yang mendekati mereka saat buat vlog.

TRIBUN-MEDAN.com - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina hampir saja menjadi korban pencopetan di Italia.

Saat berlibur di Kota Florence, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bersama kru Rans Entertainment pergi ke pusat perbelanjaan dan wisata.

Ketika Raffi Ahmad yang berdiri di samping Nagita Slavina sedang menyapa untuk vlognya, tiba-tiba muncul seorang wanita asing.

Raffi Ahmad di Italia. (YouTube/Rans Entertainment)

Wanita tersebut berpakaian serba putih, bahkan kulit wajahnya pun berwarna putih seakan dilumuri cat.

Si wanita juga mengenakan mahkota silver serta kain tipis menutupi kepalanya.

Ia lalu terlihat menghampiri Nagita Slavina.

Nagita Slavina sempat mengangguk menyapanya, tetapi wanita itu langsung memegang tangan istri Raffi Ahmad itu.

"No no no," kata Raffi dalam vlog berjudul "Cincin Nagita Hampir Diambil. Raffi Nyaris Dicopet. HP Mau Dijambret di Italia" di kanal YouTube Rans Entertainment seperti dikutip Kompas.com, Jumat (27/12/2019).

Wanita tadi masih memegang tangan Nagita Slavina sambil melihat lebih dekat dan berkata "oh my God".