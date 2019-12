Pimpinan Panin Sekuritas Cabang Medan Sebut Outlook IHSG Minggu Ini Positif

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) pada hari jumat ( 27/12) ditutup masih melanjutkan kenaikan sebesar 9 poin atau 0.16 persen ke 6,329.31.

Pimpinan Panin Sekuritas Cabang Medan, Darmin mengatakan kombinasi sentimen positif window dressing, kesepakatan dagang AS-China, rebound Rupiah serta kenaikan harga CPO menjadi pendorong kenaikan IHSG.

"Sektor yang mengalami kenaikan tertinggi adalah sektor pertanian sebesar +2.89 poin dan sektor aneka industri yang juga naik 0.80 persen. Investor asing masih terus masuk dan melakukan pembelian bersih (net buy) sebesar Rp 296.76 miliar seluruh pasar dengan total investor asing masuk dalam Bulan Desember 2019 sebesar 6.83 T, sedangkan kurs rupiah terhadap dollar AS diperdagangkan menguat tipis 5 poin atau 0.04 persen ke level Rp 13,952," ujar Darmin, Senin (30/12/2019).

Ia mengatakan mengenai analisis fundamental, dalam Minggu ini terjadi pergerakan IHSG outlook yang masih akan positif dengan penggerak fundamentalnya.

Secara global, sentimen positifnya damai dagang AS-China, dan window dressing global.

Secara data ekonomi global yakni pending home sales US, data manufaktur China, Indeks Consumer Confident AS, FOMC Meeting AS.

Untuk domestik dapat dilihat dari sentimen Window Dressing dan Januari Efek, serta data ekonomi berupa data inflasi.

Dikatakannya, secara analisis teknikal, IHSG masih akan melanjutkan kenaikan dengan target 6350 dengan batas atas (resisten) pada Minggu ini di 6390.

"Penutupan dan pembukaan IHSG serta liburan dua hari (31 Desember hingga 1 Januari) mewarnai pergerakan IHSG minggu ini, jika ada koreksi atau penurunan sifatnya minor dengan batas support koreksi minggu ini di 6310 (support 1) kalau tembus support selanjutnya di 6.250. Outlook IHSG minggu ini, positif," ucapnya.

(nat/tribun-medan.com)