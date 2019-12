20 Ucapan Selamat Tahun Baru dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya, Cocok Dibagikan di Media Sosial

Pergantian tahun ini juga waktu yang pas untuk mengirimkan ucapan untuk memberikan harapan serta semangat baru pada orang-orang tersayang.

TRIBUN-MEDAN.com - Tak terasa, Tahun 2019 segera berganti menjadi Tahun Baru 2020.

Tahun 2020 akan menjadi awal yang akan menghadirkan semangat serta harapan baru bagi semua orang.

Tahun Baru 2020 (Freepik)

Berikut ini 20 ucapan Tahun Baru yang bisa dibagikan via Instagram, Facebook, WhatsApp dan yang lainnya.

1. Before the calendar turns a new leaf over, let me take a quiet moment out to wish a wonderful and happy New Year

Sebelum kalender membalik lembaran baru, izinkan aku mengambil waktu tenang untuk mengucapkan Tahun Baru yang indah dan bahagia.

2. Wishing you a Happy New Year, bursting with fulfilling and exciting opportunities. And remember, if opportunity doesn’t knock, build a door!

Semoga kamu mendapatkan Tahun Baru yang Bahagia, penuh dengan peluang yang memuaskan dan menggairahkan. Dan ingat, jika peluang tidak mengetuk, bangunlah sebuah pintu!