Sejumlah Bahan Pangan Alami Kenaikan Harga di Akhir Tahun, Harga Cabai Makin Mahal

Sempat turun di harga Rp 60 ribu, cabai merah kembali lagi mengalami kenaikan harga. Dari pantauan Tribun Medan di Pasar Kenanga, Sabtu (15/6/2019) cabai merah dipasarkan di harga Rp 80 ribu per kilo.

TRIBUN-MEDAN.com - Harga sejumlah komoditas bahan pangan terpantau naik menjelang Tahun Baru 2020. Di antaranya cabai merah besar dan bawang merah besar.

Di wilayah DKI Jakarta, harga cabai merah besar pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp 40.000 per kilogram. Naik Rp 10.000 per kilogram dibandingkan pada tanggal 18 Desember 2019 yang mencapai Rp 30.000 per kilogram.

Demikian berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP). Selain itu, harga bawang merah besar juga terpantau naik sebesar Rp 10.000 per kilogram.

Pada 31 Desember 2019, harga bawang merah besar mencapai Rp 45.000 per kilogram. Sementara pada 18 Desember 2019, harga bawang merah besar masih diangka Rp 35.000 per kilogram.

Kemudian harga kacang tanah pada 31 Desember 2019 mencapai Rp 28.000 per kilogram. Naik sebesar Rp 2.000 per kilogram dibandingkan tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp 26.000 per kilogram.

Sedangkan harga telur ayam ras mengalami kenaikan Rp 2.000 per kilogram pada 31 Desember 2019 menjadi Rp 27.000 per kilogram dibandingkan pada 1 Desember 2019 senilai Rp 25.000 per kilogram.

Kenaikan harga cabai merah besar juga terjadi di sejumlah wilayah seperti di Jawa Timur, terutama di Surabaya. Pada 31 Desember 2019, harga cabai merah besar keriting di Surabaya mencapai Rp 43.750 per kilogram.

Harga tersebut naik sebesar Rp 8.750 per kilogram dari tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp 35.000. Hal tersebut seperti yang dipantau oleh Kompas.com dari situs Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.

Sementara harga cabai merah besar juga mengalami kenaikan di Jawa Timur menjelang Tahun Baru 2020.

Pada 31 Desember 2019, harga rata-rata cabai merah besar biasa di Jawa Timur mencapai Rp 32.639 per kilogram.