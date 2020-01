Devano Beberkan Ibunya Tak Pernah Beri Pujian, Sebut Sikap Galak Iis Dahlia untuk Mendidiknya

TRIBUN-MEDAN.com - Anak penyanyi dangdut Iis Dahlia, Devano Danendra mengungkapkan bahwa ibunya tidak pernah memujinya.

Bahkan saat Devano Danendra meraih sebuah prestasi, Iis Dahlia juga tidak memberikan pujian apapun.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Devano dalam video yang diunggah di kanal YouTube Beepdo, pada Senin (30/12/2019).

Devano menuturkan Iis Dahlia tidak pernah memuji mengenai lagu maupun film yang dibintanginya.

Iis Dahlia diceritakan selalu memberikan komentar-komentar terkait prestasinya itu.

Devano menjelaskan Iis Dahlia juga pernah memberikan sanjungan untuk dirinya.

Namun disertai dengan komentar yang membangun.

"Believe it or not, nggak pernah muji, selalu komen," tutur Devano.

"Sekalinya muji itu kayak 'bagus, tapi ada yang kurang.'

Kitakan tahu, nyokap itu juri yang galak banget, emang sebenernya galak sih," lanjutnya.

Meski demikian, menurut Devano hal tersebut merupakan cara Iis Dahlia untuk mendidiknya.