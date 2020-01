Parto Patrio Gelar Perayaan Ultah ke-17 Putrinya nan Mewah, Lihat Potret Transformasi Amanda Caesa

TRIBUN-MEDAN.com - Komedian Eddy Supono alias Parto Patrio termasuk salah satu seleb yang dulu jarang mengumbar kehidupan pribadinya.

Hingga diketahui, ia memiliki putri bernama Amanda Caesa yang kini beranjak dewasa.

Sejak kecil Amanda sudah dikenal memiliki parasa cantik.

Sampai kemudian, gadis yang akrab disapa Chacha ini mengikuti jejaknya sang ayah terjun ke dunia hiburan.

Bukan sebagai komedian, Chacha memilih namun seorang penyanyi.

Parto Patrio dan sang istri Diena Risty pun mendukung 100 persen karier putrinya di industri musik.

Terbukti saat Amanda Caesa merilis single l "Even If You Aren't There For Me", Parto dan Diena secara aktif ikut mempromosikan.

Lagu "Even If You Aren't There For Me" bahkan diciptakan sendiri oleh Chacha.

Hal itu tak pelak membuat Parto Patrio bangga luar biasa.

Maka ketika putrinya baru saja ulang tahun ke-17 beberapa hari lalu, Parto dan sang istri pun membuat perayaan meriah.

Sekaligus sebagai promosi single yang baru dirilis Chacha.