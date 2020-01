Romantisnya Billy Davidson, Melamar Kekasihnya Jelang Pergantian Tahun di Hamparan Salju Swiss

TRIBUN-MEDAN.com - Tahun 2019 ditutup dengan artis yang melaksanakan lamaran.

Setelah Isyana Sarasvati, giliran Billy Davidson mengumumkan kabar bahagia.

Aktor Billy Davidson menutup tahun 2019 ini dengan indah.

Bagaimana tidak, jelang pergantian tahun dan di tengah hamparan salju di Zermatt, Swiss, ia melamar kekasih hatinya Patricia Devina.

Billy membagikan momen bahagia itu di akun Instagram-nya, @billydavidson_.

"Closing my 2019 with one of the happiest moment in my life. She said “Yes”! 2019 was an amazing and beautiful year

(Menutup 2019 ku dengan momen terbahagia dalam hidupku. Dia menjawab 'Iya'! 2019 adalah tahun mengagumkan dan indah)," tulis Billy seperti dikutip Kompas.com, Selasa (31/12/2019).

Dalam foto yang ia pajang, Billy yang mengenakan jaket coklat tampak berlutut di tengah salju sambil membuka kotak cincin di hadapan Patricia.

Sementara Patricia tampak tertawa bahagia dan tampak ikut berlutut pada foto berikutnya.