Ucapkan Selamat Tahun Baru dengan 12 Kutipan dalam Bahasa Inggris Berikut, Cocok Dibagikan di Medsos

Sudahkah Anda menyiapkan caption menarik untuk turut memeriahkan tahun baru di media sosial? Ini dia 10 kutipan berbahasa Inggris lengkap dengan terjemahannya untuk Anda

TRIBUN-MEDAN.com - Euforia merayakan tahun yang baru dapat dirasakan baik di media sosial ataupun di kehidupan nyata.

Sudahkah Anda menyiapkan caption menarik untuk turut memeriahkan tahun baru di media sosial?

Jika belum, ini dia 10 kutipan berbahasa Inggris lengkap dengan terjemahannya untuk Anda, seperti yang dikutip dari parade.com Selasa (31/12/2019).

1. "You are never too old to reinvent yourself.” —Steve Harvey

(Kamu tidak pernah terlalu tua untuk menemukan jati dirimu)

2. "If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.” —Maya Angelou

(Jika kamu tak menyukai sesuatu, ubahlah. Jika kamu masih belum dapat mengubahnya, ubahlah sikapmu)

3. “Remove ‘shoulds’ from your vocabulary this year. Start your journey of self-love now.” —Kelly Martin

(Buanglah kata "harus" dari kamusmu tahun ini, mulailah perjalananmu dengan mencintai dirimu)