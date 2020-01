Momen Tahun Baru, Okupansi Cambridge Hotel Medan Capai 100 Persen

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tingkat keterisian kamar atau okupansi di Cambridge Hotel Medan mencapai 100 persen pada momen perayaan tahun baru.

Tingginya okupansi itu tak lepas dari beberapa acara yang digelar manajemen hotel bintang 5 yang terletak di Jalan S Parman Medan ini.

Pada malam pergantian tahun, Cambridge Hotel Medan mengusung tema Hollywood Night Party.

Antusiasme masyarakat yang tinggi membuat tingkat hunian hotel mencapai 100 persen.

“Okupansi Cambridge Hotel Medan mencapai 100 persen dan kita sangat senang karena ini sesuai dengan ekspektasi kita. Tamu-tamu yang menginap kebanyakan keluarga-keluarga yang berasal dari luar kota," ujar Public Relation Executive Cambridge Hotel Medan, Tinera Siburian, Kamis (2/1/2020).

Ia merinci tamu-tamu tersebut datang dari daerah seperti Aceh, Jakarta dan beberapa daerah dari Sumatera Utara.

Selain itu ada pula tamu yang berada dari luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.

"Mereka terlihat cukup senang tahun baru di sini, apalagi kita memberikan tiket nonton di XXI Cambridge City Square sebagai salah satu benefit paket kamar tahun baru," sambung Nera.

Pada perayaan malam tahun baru tersebut Cambridge Hotel Medan menawarkan perayaan di tiga outlet yaitu The Café, The View Music Lounge & Bar, dan The Edge Restaurant. Acara-acara tersebut dilengkapi dengan hadiah-hadiah lucky draw di masing-masing outlet.