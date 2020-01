TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pengamat ekonomi menilai hari pertama perdagangan di tahun 2020, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0.25 persen di level 6.283,58, Kamis (2/1/2020).

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara (Sumut), Gunawan Benjamin mengatakan kinerja IHSG melemah setelah selama menjelang penutupan perdagangan 2019 IHSG justru sering mengalami kenaikan.

Ia menilai, aktifitas ekonomi di Jakarta yang lumpuh akibat banjir besar membuat aktifitas di bursa terganggu.

"Banjir besar yang melanda Jakarta ini menjadi kabar buruk di awal tahun, yang bukan hanya membuat pasar kuatir terganggunya aktifitas ekonomi, lebih dari itu nantinya akan mempengaruhi sejumlah harga kebutuhan pokok lainnya bagi masyarakat," ucap Gunawan di Medan, Jumat (3/1/2020).

Ia menjelaskan pada tahun ini, setidaknya pelaku pasar juga masih akan mengkuatirkan adanya isu eksternal seperti perang dagang yang mungkin saja akan tetap berkecamuk, ditambah lagi pemilihan Presiden di AS yang cenderung akan membuat situasi geopolitik global akan terpengaruh.

"Tahun 2020 masih menyisahkan sejumlah masalah dengan potensi harapan pemulihan kinerja pasar keuangan yang terbatas."

"Untuk itu, pelaku pasar diharapkan lebih berhati-hati dalam berinvestasi, mengingat sejumlah ketidakpastian eksternal tetap berpeluang terjadi," ungkapnya.

Disisi lain, kata Gunawan, mata uang Rupiah pada perdagangan kemaren membukukan pelemahan dibandingkan dengan kinerjanya di hari terakhir penutupan tahun kemarin.

Rupiah ditutup di level 13.983 per US Dolar atau melemah dibandingkan dengan penutupan sebelumnya di level 13.860-an per US Dolar.

