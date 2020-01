Dipha Barus dan Vanessa Budihardja Menikah di Los Angeles

TRIBUN-MEDAN.com-DJ Dipha Barus menikah dengan sang kekasih, Vanessa Budihardja di Los Angeles, Amerika Serikat.

Dipha mempersunting Vanessa bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-34, Sabtu (4/1/2020).

"Iya (menikah) di LA, kurang lebih iya (bertepatan dengan hari ulang tahun)," kata manajer Dipha Barus, Tri Wardoyo saat dihubungi wartawan, Sabtu (4/1/2020).

Meski begitu, Tri tidak menjelaskan secara rinci siapa saja yang datang pada hari bahagia tersebut.

Tri juga mengatakan bahwa Dipha telah berada di Los Angeles sejak 1 Januari 2020 lalu.

"Dari tanggal 1 Januari habis Tahun Baru, sebenarnya itu (tamu undangan) enggak bisa share sih," ucap Tri.

Dipha Barus akan berada di Los Angeles selama satu bulan untuk urusan pekerjaan.

"Jadi ada liburan sama nanti Dipha baru ada sesi sama Ultra Music untuk singel selanjutnya. Mungkin sebulan," kata Tri.

Dhipa juga membagikan kabar bahagia itu melalui sebuah unggahan di Instagram-nya, @dhipabarus.

"A moment that was ours, and ours alone," tulis Dhipa seperti dikutip Kompas.com.