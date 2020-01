Bupati Terkelin Brahmana Lantik Camat hingga Sekretaris Dinas Baru di Pemkab Karo

TRIBUN-MEDAN.com, KABANJAHE - Sebanyak 56 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, diambil sumpah jabatannya di Aula Kantor Bupati Karo, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe, Senin (6/1/2020).

Pelantikan ini, merupakan serah terima jabatan dari jenjang eselon III dan IV.

Dari seluruh pejabat yang dilantik, nantinya akan menempati jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Dinas, Camat, Sekretaris Kecamatan.

Pelantikan ini, sesuai dengan surat keputusan bupati Karo nomor : 821/002/BKD/2019, dan NOMOR : 821/003/BKD/2019, per tanggal 02 januari 2020.

• Pengusaha Bus Antar Kota di Karo Mengeluh Jumlah Penumpang Turun dari Tahun Lalu

• Kunjungan Wisatawan Masih Ramai, Satlantas Polres Tanah Karo Berjaga Hingga Akhir Pekan

Usai melantik para pejabat tersebut, Bupati Karo Terkelin Brahmana, meminta agar para pejabat dapat bekerja profesional.

Dirinya juga berharap, agar seluruh pejabat sudah sesuai dengan klasifikasi yang diharapkan.

"Kemarin setelah pejabat eselon III naik ke eselon II, maka jabatannya kosong. Makanya hari ini kita lakukan pelantikan untuk pejabat yang akan mengisinya. Nanti kita lihat juga perkembangannya, semoga mereka sesuai dengan jabatan yang diembannya. Right man on right place," ujar Terkelin Brahmana.

Dirinya mengatakan, pada pejabat yang baru dilantik ini merupakan orang-orang pilihan yang sebelumnya telah mengikuti proses seleksi.

Ia mengaku, proses seleksi sendiri dilakukan oleh petugas internal dari Pemkab Karo.

"Mereka sebelumnya sudah melewati proses seleksi, seperti dari asisten satu, BKD dan Kesbang. Kalau Kesbang itu, kita mau lihat apakah calon ini terlibat radikal apa tidak," katanya.

Terkelin Brahmana melanjutkan, para pejabat yang baru ini nantinya juga akan dilihat seperti apa perkembangan kinerjanya.

Pasalnya, Terkelin mengatakan nantinya mereka juga akan menjadi kandidat-kandidat yang akan mengisi di jenjang selanjutnya.

(cr4/tribun-medan.com)