Kabid Dispora Sumut Terancam 20 Tahun Penjara karena Korupsi Uang Renovasi Lintasan Sirkuit

TRIBUN-MEDAN.com - Korupsi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Sumut yang merugikan negara Rp 1,53 Miliar dengan terdakwa bekas Kabid Sarana dan Prasarana Dispora Sumut, Sujamrat, mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (6/1/2020).

Sujamrat tak disidang sendiri, ia bersama terdakwa Junaedi selaku Direktur PT Rian Makmur Jaya dalam pelaksanaan pekerjaan renovasi tersebut.

Pantauan wartawan www.tribun-medan.com, Sujamrat tampak mengenakan kemeja putih lengan pendek ini mengenakan kacamata dan tampak tertunduk sepanjang sidang.

Dalam dakwaan, Sujamrat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dispora Sumut TA 2017 dalam proyek lintasan sirkuit tersebut.

Renovasi dikerjakan bersama terdakwa Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya (berkas perkara terpisah) serta saksi Deddy Octavardian pada bulan Desember 2016 sampai bulan Januari 2018.

"Keduanya didakwa melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp 1.537.273.395," tutur Jaksa Benhar Siswanto Zain didampingi Jaksa Leny.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) dan subsider lasal 3 jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Ancaman pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor terdakwa dapat dipenjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Awalnya kasus bermula pada tahun 2016 di Kantor Disporasu, dimana ada rencana kegiatan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA 2017 yang nantinya akan direkapitulasi menjadi Perencanaan APBD Disporasu dan kemudian di usulkan ke Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sumut.

Bahwa dengan maksud mendapat kekayaan dari paket kegiatan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara tersebut, lalu sekira bulan Desember 2016 Sujamrat menelpon dan meminta saksi Deddy Octavardian selaku Direktur PT. Pajajaran Multicon yang sudah dikenal terdakwa sejak tahun 2005 untuk mengerjakan Paket Kegiatan tersebut.