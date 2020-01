Tabrakan Beruntun Libatkan Tiga Mobil di Medan Deli, Diduga Rem Blong

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tabrakan beruntun libatkan tiga mobil terjadi di Jalan Tanjung Mulai Hilir, Lingkungan VII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Senin (6/1/2020).

Dugaan sementara, penyebab tabrakan beruntun karena faktor rem salah satu kendaraan yang blong.

Kanitlantas Polsek Medan Labuhan, Iptu Lily Tapiv mengatakan, sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, mobil Trailer BK 8764 LO melaju dari arah Simpang Tanjung Mulia menuju ke arah Simpang Pematang Pasir.

"Sesampainya di lokasi kejadian, mobil Trailer tersebut mengalami rem blong dan kemudian menabrak bagian belakang mobil Suzuki pick up BK 9495 BR yang sedang berjalan dari arah yang sama. Dan, selanjutnya mobil Suzuki pick up tersebut berjalan ke depan dan menabrak mobil Mitsubishi pick up BK 9188 HM. Terjadilah kecelakaan lalu lintas," ujarnya, Senin.

Informasi lain yang berhasil dihimpun, dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka.

Diperkirakan kerugian puluhan juta rupiah.

Adapun identitas para pengemudi yakni, mobil truk dikendarai Ilham (25) warga Jalan Garuda Lingkungan VII, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan.

Pengemudi mobil Suzuki pick up BK 9495 BR, Irwansyah (47) warga Jalan Cimanuk Baru, kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan.

Pengemudi mobil Mitsubishi pick up BK 9188 HM, Hendi Gunawan (37) warga Jalan Kawat VI, Lingkungan XII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli.

(mft/tribun-medan.com)