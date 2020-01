Idol Kpop Red Velvet Dikabarkan Bakal Rilis Lagu Psycho Versi Inggris

TRIBUN-MEDAN.com- Idol Kpop Red Velvet dikabarkan akan merilis lagu Psycho versi Inggrisdalam waktu dekat ini.

Menurut informasi yang beredar, lagu Red Velvet berjudul Pyscho versi Inggris ini akan dijadikan sebagai soundtrack film Bird of Prey yang dibintangi oleh Margot Robbie.

Beberapa akun Twitter menyebutkan ada sumber yang mengatakan, Red Velvet telah rampung merekam lagu Psycho versi Inggris.

Lagu tersebut akan dirilis sebagai soundtrack film DC Comic terbaru, Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).

"Seorang sumberku mengatakan grup KPop Red Velvet merekam Psycho versi Inggris untuk OST Brids of Prey," kata pengguna Twitter @BOPSource.

"Red Velvet dirumorkan merilis versi Inggris dari lagu mereka, Psycho untuk OST Birds of Prey," imbuh netizen berakun @FOTPNews.

Hingga kini belum dapat dikonfirmasi kebenaran terkait rumor tersebut.

Namun fans sudah begitu gembira mendengar rumor itu dan berharap menjadi kenyataan.

Mengutip Koreaboo, Selasa (87/1/2020), rumor ini datang setelah Red Velvet dikabarkan kolaborasi dengan Camila Cabello.