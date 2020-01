Ini Himbauan Kepala BI Sumut kepada Masyarakat agar Rupiah Tidak Anjlok

TRIBUN-MEDAN.com-Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak melemah, kurs rupiah menyentuh posisi Rp13.934 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), Rabu (8/1/2020). Pelemahan rupiah ini di tengah konflik antara Iran dengan AS.

Data yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) pagi ini menempatkan kurs referensi Jisdor di level Rp13.934 per dolar AS, melemah 15 poin atau 0,11 persen dari posisi Rp13.919 pada Selasa (7/1/2020).

Kepala BI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) Wiwiek Sisto Widayat mengatakan, pergerakan (apresiasi atau depresiasi) nilai tukar rupiah itu secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang disebut faktor eksternal dan internal.

Faktor eksternal antara lain kondisi atau perkembangan ekonomi dan politik negara mitra dagang, volume perdagangan dunia dan nilai tukar mata uang-uang kuat dunia antara lain USD, £ (Pound Sterling), € (Euro), ¥ (Yen) dan sebagainya.

Sementara faktor internal banyak juga misalnya kebutuhan masyarakat dan korporasi akan uang asing untuk banyak utang, situasi politik yang tidak stabil, rumor-rumor ketidakstabilan seperti isu hukum, keamanan dan lain-lain.

"Terkait perang Iran dengan AS kenapa menyebabkan Rupiah melemah, mekanisme seperti itu jika terjadi perang antara Iran dan AS, maka akan menyebabkan terganggunya perdagangan minyak dunia."

"Oleh karena Iran menguasai produksi minyak dunia cukup besar dan hampir 30 persen perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz yang dikuasai oleh Iran. Jadi suplai atau pasokan minyak dunia akan berkurang, sementara Indonesia masih impor minyak. Oleh karena itu harga minyak dunia akan naik," ujar Wiwiek.

Ia menjelaskan jika harga naik, maka Pertamina juga perlu USD lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan impor minyak. Pertamina akan mencari USD di pasar valas antar bank. Sementara jumlah USD di pasar valas antar bank, terbatas (tidak bertambah).

"Jika ini terjadi maka harga USD terhadap Rupiah akan meningkat. Diperlukan rupiah yang lebih banyak untuk mendapatkan USD yang sama. Inilah yang menyebabkan rupiah kita terdepresiasi," ucapnya.

Dikatakan Wiwiek, yang harus dilakukan oleh masyarakat agar tidak lebih mendorong dan menyebabkan nilai tukar rupiah lebih terdepresiasi adalah bertahan tidak menambah permintaan USD di pasar.

"Kurangi impor barang-barang yang tidak diperlukan, tunda pembayaran utang valas, tunda dulu perjalanan ke luar negeri dan kurangi makan makanan import," ungkapnya.

Ia berharap agar perang antara Iran dan AS tidak terjadi.

"Kita memerlukan kestabilan ekonomi dunia saat ini dan kedepan agar ekonomi masyarakat bisa tumbuh. Kalau perang terjadi mungkin kondisi 2020 akan lebih buruk dibandingkan 2019," kata Wiwiek.

