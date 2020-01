Reza Rahadian Berperan Jadi Pesulap di Film Terbarunya

TRIBUN-MEDAN.com- Aktor Reza Rahadian dianggap sebagai aktor yang selalu totalitas dalam berperan.

Selama berkarir di dunia perfilman, Reza Rahadian telah memerankan beragam karakter dengan genre film yang beragam pula.

Reza Rahadian selalu ditantang dengan karakter berbeda dari film yang dia perankan.

Seperti baru-baru ini, Reza Rahadian ditantang untuk menjadi tokoh yang pandai memainkan trik sulap dalam film terbarunya.

Menurut Reza, film Abracadabra salah satu film genre yang berbeda dari yang ia pernah mainkan sebelumnya.

"Menurut saya belum ada Indonesia bikin film kayak gini. Jadi saya cuma berpikir selama ini saya cenderung main film cerita yang sangat naratif atau drama yang ceritanya memang sangat bisa diikuti alur ya, jarang sekali terlibat dalam cerita yang out of the box ya, yang un-usual lah."

"Jadi ini sesuatu yang bagus untuk saya," ujar Reza Rahadian saat jumpa pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Film tersebut digarap oleh rumah produksi Fourcolours Films dengan sutradara Faozan Rizal.

Faozan Rizal mengungkapkan alasannya membuat film tersebut lantaran dunia sulap dan sinema adalah hal yang dapat membuatnya berimajinasi.

"Dunia magic dan dunia sinema adalah dua dunia yang bisa membuat sayang hidup dalam dunia imajinasi saya sendiri. Walapun penuh kebingungan tapi intinya bagaimana kita harus percaya."

"Jadi mari kita rayakan kebingungan ini," ujar Faozan pada tayangan video.(*)

Artikel ini telah tayang di Grid.id dengan judul Berperan Jadi Pesulap di Film Terbaru, Reza Rahadian: Ini Bagus Untuk Saya