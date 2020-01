Konflik AS-Iran Mereda, Harga Emas yang Sempat Meroket Kembali Turun

TRIBUN-MEDAN.com - Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam di laman pribadinya Kamis 9 Januari 2020, harga emas Antam merosot ke level Rp 782.000 per gram atau turun Rp 17 ribu dari kemarin.

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam turun lebih tajam. Saat ini, posisi buyback berada di level Rp 696 ribu per gram atau turun Rp18 ribu per gram dibandingkan kemarin.

Setelah sempat meroket hingga mencapai $1611 per ons troy atau Rp 727 ribu gram, hari ini harga emas dunia turun $1556 per ons troy atau di rupiahkan nilainya sebesar Rp 695 ribu rupiah per gramnya.

Harga emas ini sempat meroket saat Iran menyerang sejumlah pangkalan AS di Irak.

"Namun, setelah serangan tersebut, AS justru memberikan pernyataan yang sedikit menurunkan ketegangan. Meskipun tetap menunjukan adanya ancaman ke Iran manakala terjadi peningkatan ketegangan diantara keduanya," kata pengamat ekonomi Sumut Gunawan Benjamin, Kamis (9/1/2020).

Sikap Iran yang tidak menunjukan adanya serangan lanjutan kata Gunawan membuat pasar menilai kondisi saat ini sudah lebih kondusif. Alhasil investor kembali menjual asetnya khususnya emas. Pada saat perang berkecamuk, memang emas akan memiliki daya tarik yang kuat. Hal ini lah yang menyebabkan harga emas pada Rabu (8/1/2020) naik.

"Saya menilai penurunan harga emas pada hari ini dipicu oleh aksi jual investor yang sudah menikmati keuntungan dari kenaikan harga emas sebelumnya. Harga emas saat ini dijual dikisaran $1556 per ons troy. Kalau di rupiahkan nilainya sebesar Rp 695 ribu per gramnya. Turun lebih dari Rp 30 ribu per gram dalam selisih satu hari perdagangan," jelasnya.

Meski demikian, ia melihat tren kenaikan harga emas ini tetap akan terjadi.Terlebih sikap damai belum sepenuhnya ditunjukan oleh masing masing pihak yang bertikai. Jadi penurunan ini bisa saja hanya berlangsung sementara.

"Kondisi setiap saat bisa berubah tiba tiba. Hal ini karena ketegangan antara keduanya bisa saja terjadi secara tiba tiba. Jadi investor tetap harus mewaspadai gejolak tersebut," pungkasnya. (cr18/tribun-medan.com)