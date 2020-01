Karir Iko Uwais Makin Moncer, Kini Terpilih Bintangi Film Snake Eyes Bareng Henry Golding

TRIBUN-MEDAN.com - Aktor Iko Uwais akan kembali kembali berkiprah di dunia film Internasional, setelah sukses berperan dalam tiga Hollywood sebelumnya, Stuber, Mile 22 dan Star Wars: The Force Awakens.

Kali ini, Iko Uwais akan membintangi sebuah film spinoff waralaba G.I. Joe yang berjudul Snake Eyes yang berada dalam naungan Paramount Pictures.

Dalam film karya sutradara Robert Schwentke, Iko Uwais juga akan beradu akting bersama bintang film Crazy Rich Asian yakni Henry Golding.

Pengumuman resmi para bintang film Snake Eyes disampaikan melalui akun resmi @GIJoeMovie pada Jumat (10/1/2020).

Iko Uwais berberan sebagai Sub-Zero ()

Selain Iko Uwais dan Henry Golding, beberapa aktor pun sudah diumumkan, adapun nama Takehiro Hira hingga Haruka Abe.

“The cast and crew of #SnakeEyes start production in Japan: Stunt Coordinator Kenji Tanigaki, Andrew Koji (Storm Shadow), Haruka Abe (Akiko), @HenryGolding (Snake Eyes), Director Robert Schwentke, @Iko_Uwais (Hard Master), Takehiro Hira (Kenta). Coming to theatres October 23, 2020,” tulis akun tersebut.

Dalam film Snake Eyes, Iko Uwais akan berperan sebagai Hard Master. Hard Master sendiri merupakan guru dari Snake Eyes yang akan diperankan oleh Henry Golding.

Film Snake Eyes akan tayang pada 23 Oktober 2020 mendatang.

