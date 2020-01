LIGA INGGRIS: Jadwal Tottenham Hotspur vs Liverpool, Crystal Palace vs Arsenal, Chelsea vs Burnley

T R I B U N-MEDAN.com - LIGA INGGRIS: Jadwal Tottenham Hotspur vs Liverpool, Crystal Palace vs Arsenal, Chelsea vs Burnley.

Big match Tottenham Hotspur vs Liverpool akan menjadi laga utama dalam pekan ke-22 Liga Inggris.

Secara keseluruhan, ada 10 jadwal pertandingan yang akan dimainkan mulai Sabtu (11/1/2020) hingga Minggu (12/1/2020).

Pada hari Sabtu, ada tujuh pertandingan yang akan berlangsung.

Dibuka dengan duel Sheffield United vs West Ham United pukul 03.00 dini hari WIB.

Kemudian, pada malam harinya, diawali dengan laga Crystal Palace vs Arsenal pukul 19.30 WIB.

Beberapa jam berselang, Chelsea akan menjamu Burnley di Stamford Bridge pukul 22.00 WIB.

Pada saat bersamaan, Leicester City dan Manchester United juga menggelar partai kandang.