Vidi Aldiano Minta Didoakan Agar Penyakitnya Tak Balik Lagi

TRIBUN-MEDAN.com- Pasca menjalani operasi, penyanyi Vidi Aldiano telah kembali beraktivitas.

Ya, Vidi Aldiano diketahui telah menjalani operasi kanker ginjal yang dilakukannya di Singapura pada Jumat (13/12/2019) lalu.

Saat ini, pelantun 'Status Palsu' itu masih dalam masa pemulihan usai operasi kanker ginjal.

Meski demikian, Vidi sudah bisa melakukan aktivitas di luar rumah seperti saat Grid.ID temui usai nobar film NKCTHI di XXI PIM, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2020).

"Gue udah 3 minggu setelah pascaoperasi. Alhamdulillah sekarang udah bisa ke mall," ujar mantan kekasih Sheila Dara Aisha itu.

Menurut Vidi, proses pemulihan pasca operasi yang dijalaninya berlangsung dengan cepat sehingga memungkinkannya bisa kembali beraktivitas.

"Jujur baru ketiga kalinya gua ke luar rumah semenjak sebulan yang lalu. Jadi bisa dibilang recovery-nya Alhamdulilah cepet," tutur Vidi.

"Ini udah bisa berdiri, udah bisa jalan-jalan, walaupun masih ada sakit di bagian pas operasi tapi bisa bilang recovery-nya Alhamdulillah," sambungnya.

Selama masa pemulihan, Vidi pun harus melakukan kontrol kesehatan ginjalnya satu kali per tiga bulan.

Pasalnya Vidi baru bisa dikatakan sembuh total jika kanker yang menyerang ginjalnya itu tak kembali lagi dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.

"Harus kontrol. Bisa dikatakan sembuh total kalau misalnya for the next ten years enggak ada lagi si kankernya."

"Doain aja ini pertiga bulan ini ya harus ke Singapura berarti butuh check up," terang Vidi.

"Doakan supaya cepet pulih, cepet bisa beraktivitas kembali lagi. Butuh bantuan doa aja supaya ini penyakit enggak balik lagi," pungkasnya. (*)

