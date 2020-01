BURSA TRANSFER LIGA 1, Persib Datangkan 2 Pemain Brasil Jaja Coelho & Wander Luiz Pengganti Douassel

T R I B U N-MEDAN.com - BURSA TRANSFER LIGA 1, Persib Datangkan 2 Pemain Brasil Jaja Coelho & Wander Luiz Pengganti Douassel.

///

Striker Becamex Binh Duong asal Brasil, Wander Luiz memberikan isyarat bahwa dirinya perjalanan menuju Indonesia.

• Lina Kemungkinan Diracun? Penjelasan Polisi dan Dokter Forensik, Kecurigaan dan Tes Racun Jenazah

• Jawaban PDI P, Surat PDI-P untuk KPU Ditandatangani Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristiyanto

Hal itu diketahui melalui unggahan akun Twitter @RabonaMi, pada Sabtu (11/1/2020).

Dalam unggahan tersebut terlihat Wander Luiz sedang berada di Bandara Internasional Hamad, Qatar bersama dua temannya.

Selain itu dalam unggahan Twitter tersebut juga tertulis cuitan.

"ASEAN recycle in full swing

Wander Luiz on its way to Indonesia , Joel Vinicius & Toure most likely back to Vietnam.

(ASEAN mendaur ulang dalam ayunan penuh

Wander Luiz dalam perjalanan ke Indonesia, Joel Vinicius & Toure kemungkinan besar kembali ke Vietnam.)"

Wander Luis perjalanan ke Persib Bandung (Capture Twitter @indostransfer)

Meski begitu, belum diketahui dengan pasti tujuan Wander Luiz pergi ke Indonesia.