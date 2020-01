Polres Tebingtinggi Latih Kekompakan Personel Lewat Bermain Kayak

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sebanyak 50 orang personel Polres Tebingtinggi yang tergabung dalam siaga manajemen darurat melaksanakan latihan di Sungai Bulu Duri Sipispis, Kabupaten Sergei, Sabtu (11/1/2020).

Latihan ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan Individu dan kemampuan tim sampai dengan unit.

Kemampuan yang dilatih, antaranya berenang, mendayung kano dan pertolongan.

Kegiatan latihan tersebut juga sebagai wujud membina kekompakan dengan memanfaatkan permainan outbound.

Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi mengharapkan lewat kegiatan ini bisa menimbulkan kekompakan dan chemistery dalam satu tim atau unit, sehingga setiap menangani situasi darurat akan memudahkan dalam penyelesaiannya.

"Kegiatan kekompakan ini akan dilaksanakan secara rutin dengan bergantian sampai dengan anggota di Polsek," kata Sunadi, Minggu (12/1/2020).

"Pemanfaatan segala sumber daya di kepolisian akan selalu dilatihkan dan diterapkan di Polres Tebingtinggi untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan tentunya untuk keselamatan petugas Polres itu sendiri," sambungnya.

Dijelaskan Sunadi, prinsip leadership dalam memimpin membutuhkan seni sesuai dengan situasi dan perkembangan tantangan tugas.

Sehingga dibutuhkan partnership dalam hubungan antar personel ataupun para pelaksana, first line supervisor, supervisor sampai dengan manager.

Kemudian, rasa kebersamaan hubungan secara manusiawi secara friendship untuk menjadikan mawas diri akan mengerti dan memahami posisi masing masing.

"Dengan perkembangan zaman dan tantangan tugas, perlu seorang leader juga followership kepada para personel, first line supervisor dan supervisor untuk mewujudkan out put dan out come sesuai tujuan organisasi," pungkas Sunadi. (mak/tribun-medan.com)