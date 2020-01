BERITA FOTO PFI Medan, XL Axiata dan YOAM Gelar Sosialisasi Deteksi Kanker Pada Anak di SMA 3

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan bersama Yayasan Onkologi Anak Medan (YOAM) dan XL Axiata serta RSUP H Adam Malik menggelar sosialisasi deteksi dini kanker pada anak di SMA Negeri 3 Medan, Sabtu (11/1).

Kegiatan sosial Goes To School ini bertema “We Know We Care” sebagai rangkaian roadshow dari persiapan Hari Kanker Anak Internasional pada tanggal 4 Februari 2020. Sosialisasi dilaksanakan dari sekolah ke sekolah agar siswa siswi paham akan bahaya kanker dan pencegahannya.

Dr. Olga Rasiyanti Siregar sebagai pembicara dalam sosialisasi ini mengatakan bahwa banyak hal yang menjadikan penyebab kanker, salah satunya adalah gaya hidup, dan beberapa gejala awal kanker seperti benjolan/pembengkakan, mudah lelah dan berat badan turun, lebam berkepanjangan, sakit kepala, perubahan bentuk mata dan kepala, sehingga harus dihindari sejak dini dan jika perlu segera dikonsultasikan ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Mendeteksi kanker sejak dini sudah terbukti meningkatkan angka keberhasilan pasien yang sembuh.

Tak hanya membuat pengobatan kanker lebih mudah dan efektif saja, tetap hal ini juga dapat mencegah sel-sel kanker menyebar ke bagian tubuh lain.

Meskipun ditakuti banyak orang karena dianggap mematikan, pada dasarnya semua penyakit kanker bisa dideteksi sejak dini.(sky/tribun-medan.com)